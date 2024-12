AP De reddingsoperatie in de grot duurde in totaal 75 uur

NOS Nieuws • vandaag, 07:52 Vrouw na dagen gered uit Italiaanse grot, net als vorig jaar

In het noorden van Italië is een vrouw na drie dagen gered uit een grot. Ze was zaterdag met een groep de grot in gegaan om het onbekende deel van de Abisso Bueno Fonteno te verkennen, gleed daar uit in een smalle tunnel en verdween enkele meters de diepte in.

Sindsdien probeerden reddingswerkers haar te vinden in de grot bij Fonteno, in de noordelijke provincie Bergamo. Dat bleek een flinke uitdaging: de enorme grot is pas in 2006 ontdekt, waardoor een groot deel nog onbekend terrein is.

Het is een enorm labyrint van ondergrondse gangen, watervallen en meren met een totale lengte van 50 kilometer. Nog niet eens de helft daarvan is onderzocht.

Brancard

In het weekend lukte het reddingswerkers al om de 32-jarige onderzoeker Ottavia Piana te lokaliseren en een verwarmd basiskamp op te zetten. Maar het bleek nog lastiger om Piana weer naar buiten te krijgen. Het was onduidelijk wat haar verwondingen waren. Daarom moest ze op een brancard door de gangen naar buiten worden gedragen.

"In sommige delen van de grot kun je lopen en ligt de brancard op je schouders, in andere delen wordt hij van hand tot hand doorgegeven, vooral in de smalste kloven", zei een reddingswerker tegen Italiaanse media. "We werken soms ook zittend, door de brancard over onze knieën te halen."

Laatste stuk sneller dan verwacht

De verwachting was dat de brancard met Piana vanavond laat of donderdagochtend de buitenlucht zou bereiken, maar het laatste stuk kon uiteindelijk toch sneller worden afgelegd dan verwacht.

De vrouw werd rond 03.00 uur vannacht naar buiten gedragen en met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat ze verwondingen aan haar wervelkolom en ribben heeft overgehouden aan de grotverkenning, en verwondingen aan haar gezicht.

Er waren meer dan 150 gespecialiseerde reddingswerkers betrokken bij de reddingsoperatie, die zo'n 75 uur heeft geduurd.

Vorig jaar ook al vast in grot

De geredde onderzoeker zat vorig jaar al eens vast in dezelfde grot. Ze raakte toen gewond aan haar been na een val en moest ook toen uit de grot worden gehaald door reddingswerkers. Ze werd na twee dagen gered en naar het ziekenhuis gebracht.

Piana zegt niet nog eens terug te willen keren naar de grot. Ze heeft tegen een arts die betrokken was bij de recente reddingsmissie gezegd dat ze nooit meer een voet in een grot wil zetten. Ze zei dat ze speleologie, de studie van grotten, "voorgoed wil opgeven".