Pro Shots Ricardo van Rhijn aan de bal

NOS Voetbal • vandaag, 06:13 Ajax-trainee Van Rhijn hoeft eindelijk niet meer de perfecte wedstrijd te spelen Frank Hettinga Frank Hettinga

Nee, een droomloting, voetballen tegen zijn oude club Ajax in de Johan Cruijff Arena, zat er niet in. Maar vanavond wacht Ricardo van Rhijn en de Amsterdamse amateurclub AFC wel een thuiswedstrijd tegen een eredivisionist. FC Utrecht komt op bezoek op Sportpark Goed Genoeg voor de tweede ronde van de KNVB-beker.

"Wellicht treffen we Ajax in een volgende bekerronde, maar we moeten eerst nog maar kijken of we Utrecht overleven", lacht Van Rhijn, achtvoudig Oranje-international.

De 33-jarige Van Rhijn is terug in Amsterdam. Bij AFC in de tweede divisie als verdediger én bij Ajax als trainee. Nee, dat is geen tikfout.

Samen met Siem de Jong, Daniël de Ridder en Kelly Zeeman volgt hij sinds vorig jaar een opleidingstraject voor oud-Ajacieden die de ambitie hebben om op kantoor te werken bij de Amsterdamse club. De oud-voetballers lopen twee jaar mee op verschillende afdelingen, zoals juridische zaken, Ajax Media of de Ajax Foundation.

Ajax Siem de Jong, Ricardo van Rhijn, Daniel de Ridder, Kelly Zeeman en Menno Geelen bij Ajax

Van Rhijn is inmiddels beland bij Business Relations, een afdeling naar zijn hart. "Ik ben een makkelijke prater. We hebben veel contact met zakelijke relaties, met sponsors. En ja, je merkt toch dat mensen het leuk vinden als een oud-Ajacied langskomt."

"Ik wil nog graag een opleiding volgen, bedrijfskunde misschien. Uiteindelijk is dat de ideale combinatie, denk ik: de bagage als topsporter én een studie. En dan hoop ik ooit onderdeel uit te maken van een managementteam bij de club. Ik heb het hier super naar mijn zin. Ik voel me nog steeds kind van de club en help graag, nu vanuit een andere rol."

Met zijn topsportmentaliteit denkt hij van waarde te kunnen zijn op het Ajax-kantoor. Een klein voorbeeld? "We zijn een beursgenoteerd bedrijf, maar we blijven ook een voetbalclub. Het is mooi om de sfeer op kantoor te zien op maandag na een wedstrijd. Het verschil tussen winst en verlies is best groot", lacht Van Rhijn.

ANP Ricardo van Rhijn in duel met Fernando Morientes tijdens een benefietwedstrijd tussen Ajax en Real Madrid Legends.

"Het is logisch, hoor, maar als voetballer denk je: oké, wauw, jongens. Ja, we hebben verloren, dat is niet ideaal. Maar let's go, en weer door!"

Nee, Van Rhijn dacht er niet altijd zo gemakkelijk over. Hij zat zichzelf vaak in de weg, zegt hij. "Nooit was ik echt tevreden over mijn prestaties. Ik wilde altijd de perfecte wedstrijd voetballen. Maar die speel je een of twee keer in je carrière. Het is krankzinnig om dat van jezelf te eisen."

Oranje

Als een komeet schoot Van Rhijn de voetbalwereld in. Moeiteloos speelde hij zich in de basis bij Ajax als rechtsback, als vervanger van Gregory van der Wiel. En al na vijftien eredivisieduels maakte hij in 2012 zijn debuut voor Oranje.

"Zit je ineens met gasten als Robben, Van der Vaart en Sneijder in de kleedkamer. Dat was echt een hoogtepunt en daar heb ik heel bewust van genoten."

Hij denkt ook aan de Champions League, voetballen tegen Barcelona, Manchester United, Real Madrid. Aan duels met Neymar, Luka Modric, Kaká. Aan die raketinslag van een vrije trap tegen Feyenoord. Aan drie landstitels met Ajax.

AFP Ricardo van Rhijn en Neymar van Barcelona in duel.

Maar zijn achtste en laatste interland speelde hij al in 2014. Hij was pas 23 jaar. "Ik piekte erg vroeg, ja. Kijk alleen al naar het rijtje clubs: Ajax, Club Brugge, AZ, Heerenveen, FC Emmen, Karlsruher SC en FC Lisse Het liefst zou je dat natuurlijk om willen draaien."

Zolang hij goed voetbalde, een basisplek had bij Ajax, kon hij zijn perfectionisme wel parkeren. Maar toen brak ineens Kenny Tete door. "Die heeft mij uit het elftal gespeeld, hij deed het fantastisch, was verdedigend superstabiel. En ik speelde gewoon minder."

Ondertussen eiste Van Rhijn wel nog steeds perfecte wedstrijden van zichzelf. "Als je niet zo goed speelt, raak je haast een beetje verlamd. Het was lastig om daaruit te komen. Achteraf ben ik daar te lang in blijven hangen. Als ik dat wat eerder naast me neer had kunnen leggen, had dat veel gescheeld. Maar goed, ik weet dat ik dat nu in mijn volgende carrière wel kan. Zo sta ik in ieder geval nu in de wedstrijd, haha."

ANP Ricardo van Rhijn en Luka Modric van Real Madrid

Als hij het nog eens over mocht doen? "Ik zou niet bij Ajax zijn weggegaan. Ik had voor mijn kans moeten gaan onder de nieuwe trainer, Peter Bosz. Ik had nog twee jaar contract, dat had ik achteraf zeker moeten uitzitten, minimaal."

Supertrots

Pasgeleden kreeg Van Rhijn samen met andere oud-internationals als Eljero Elia, Jeremain Lens en Ryan Babel een officieel afscheid van de KNVB, voorafgaand aan Nederland-Hongarije in de Arena. En een dag later stond hij opnieuw op het veld met de Ajax Legends tegen Real Madrid, samen met zijn jeugdhelden Patrick Kluivert en Clarence Seedorf.

"Het was een geweldig mooi weekend. Ik besefte maar weer eens: wat ik allemaal heb meegemaakt, dat kunnen toch weinig mensen zeggen. En daar ben ik supertrots op."