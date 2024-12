Drugsbaron Piet S. moet 19 miljoen betalen aan OM, 81 miljoen minder dan geëist

Het OM had de rechtbank eerder gevraagd ruim 99 miljoen te mogen vorderen van S. en enkele medeverdachten. Volgens de officier van justitie heeft S. geen 1000 kilo maar 4600 kilo cocaïne verkocht, maar de rechtbank heeft S. vrijgesproken van de verkoop van 3600 kilo cocaïne.

Piet S. (68) stond jarenlang aan het hoofd van een grote criminele organisatie die drugs smokkelde over de hele wereld. Zijn medeverdachten en hij handelden in grote partijen cocaïne en hasj, en ook in amfetamine, crystal meth, heroïne en xtc. De organisatie kocht douaniers en havenmedewerkers om en gebruikte meerdere bedrijven om drugsgeld wit te wassen.