Glotzbach nieuwe trainer vrouwen ADO Den Haag, gaat dochter coachen

De 56-jarige Marten Glotzbach is de nieuwe coach van de voetbalsters van ADO Den Haag. Hij volgt de onlangs vertrokken Stephan Vos op. Glotzbach is de man van succestrainer Sarina Wiegman.

Glotzbach is geen onbekende voor ADO Den Haag. Hij is al sinds het seizoen 2018/2019 actief bij de club uit de Hofstad. De laatste jaren was hij trainer van de meiden onder 16 en onder 17 jaar. In het eerste elftal van ADO spelen momenteel twaalf speelsters met wie hij in de jeugd ook heeft samengewerkt.