AFP Paul Watson in Nuuk

NOS Nieuws • vandaag, 14:57 Anti-walvisvaartactivist Paul Watson op vrije voeten

Anti-walvisvaartactivist Paul Watson is vrijgelaten. Hij zat in Groenland in de gevangenis nadat hij op verzoek van Japan was aangehouden. Groenland is een autonome regio van Denemarken en de Deense justitie heeft besloten dat hij niet aan Japan wordt uitgeleverd.

Watson werd in juli van dit jaar in de Groenlandse hoofdstad Nuuk opgepakt omdat hij verdacht wordt van het beschadigen van een schip en het verwonden van een walvisjager in 2010. Hij deed dat tijdens een actie van zijn organisatie Sea Shepherd.

De ernst van de misdaden waarvan Watson wordt beschuldigd en de tijd die sindsdien is verstreken, waren voor Denemarken reden om Watson te laten gaan. Volgens justitie speelde bij het besluit om hem niet uit te leveren ook mee dat het niet duidelijk was of de tijd die Watson vastzat zou worden afgetrokken van een eventuele straf in Japan.

Watson zelf zei na zijn vrijlating tegen persbureau AFP dat zijn tijd in de cel de aandacht op "de voortdurende Japanse illegale walvisvaart" heeft gevestigd. "Dus de afgelopen vijf maanden waren in feite een verlengstuk van de campagne."

Japan heeft voor zover bekend nog niet gereageerd op de vrijlating.