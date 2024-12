Voorlopige schorsing Chelsea-aanvaller Moedryk na positieve dopingtest

Chelsea-aanvaller Mychajlo Moedryk is door de Engelse voetbalbond (FA) voorlopig geschorst naar aanleiding van een postieve dopingtest.

De club en de 23-jarige aanvaller zijn nu in afwachting van de B-staal. Als ook die positief is, dreigt een schorsing van meerdere jaren voor de 28-voudig international van Oekraïne.

'Complete shock'

Moedryk is verrast door de uitkomst van de test, laat hij op Instagram weten. "Deze uitkomst is voor mij een complete shock. Ik weet dat ik zelf niks fout heb gedaan en blijf hoopvol dat ik snel kan terugkeren op het veld. Vanwege het onderzoek kan ik nog niet veel zeggen, maar ik laat van me horen als het kan."