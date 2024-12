Pro Shots Enric Llansana protesteert tegen zijn rode kaart

NOS Voetbal • vandaag, 11:15 Veelbesproken rode kaart Go Ahead geseponeerd, vooronderzoek naar Bosvelt

De tuchtcommissie betaald voetbal heeft de veelbesproken rode kaart die Go Ahead Eagles-speler Enric Llansana afgelopen zondag in het uitduel met FC Utrecht kreeg, geseponeerd. De wedstrijd eindigde door een treffer van de thuisclub diep in de extra tijd in 3-3.

Het voorval in de negende minuut van het treffen in de Domstad leidde tot veel commotie. Llansana, die zijn ploeg enkele minuten eerder naar 0-1 had geschoten, zei na afloop naar zijn idee helemaal geen overtreding te hebben gemaakt.

Op niet op eerder vertoonde VAR-beelden die scheidsrechter Bas Nijhuis gisteren in Vandaag Inside liet zien, is niettemin goed zichtbaar dat Llansana de bal niet beroerd heeft maar wel Utrecht-aanvaller Paxten Aaronson torpedeerde.

1:06 Llansana lacht, Llansana huilt: wondergoal en rode kaart binnen tien minuten

Volgens scheidsrechter Sander van der Eijk was er daarbij sprake van het neerhalen van een doorgebroken speler, maar die beslissing wordt nu door de tuchtcommissie herzien.

Die acht het op basis van de beelden onvoldoende waarschijnlijk dat Aaronson na de tackle van Llansana de bal in zijn bezit had kunnen houden en dat dus met onvoldoende zekerheid is vast te stellen dat de Utrechter een duidelijke scoringskans ontnomen werd. Daarom gaat er alsnog een streep door de rode kaart.

Onderzoek naar kritiek Bosvelt

Tegelijkertijd start de aanklager betaald voetbal een vooronderzoek naar uitingen van Paul Bosvelt, de technisch manager van Go Ahead Eagles. Die liet zich na de wedstrijd laatdunkend uit over de arbitrage en plaatste op Instagram een afbeelding van een opgestoken middelvinger.

Instagram/Paul Bosvelt De Instagram-post van Paul Bosvelt na Utrecht-Go Ahead

"Wat een schandalige vertoning van de scheidsrechter vandaag", schreef hij daarbij. "Allereerst een belachelijke rode kaart. Extra tijd 5 minuten die niemand kan verklaren en daar ook nog eens 2 minuten bij optellen. Voor het eerst vertoond!! KNVB en scheidsrechter bende. Jullie maken het voetbal kapot!!"

Bosvelt heeft inmiddels zijn excuses aan de voetbalbond aangeboden, maar daarmee is het vooronderzoek nog niet van de baan.

Ook algemeen directeur Jan Willem van Dop van Go Ahead uitte zijn boosheid over de arbitrage en besloot met onmiddellijke ingang zijn functies bij de KNVB neer te leggen. Hij had zich geërgerd aan zowel de rode kaart voor Llansana als de verlengde extra tijd, zo vertelde hij zondagavond in Studio Voetbal.

2:02 Directeur Go Ahead Eagles: 'We lijken wel een opleidingsinstituut voor scheidsrechters'