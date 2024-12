ANP Suzanne Schulting

NOS Schaatsen • vandaag, 18:15 Shorttrackseizoen Schulting voorbij vanwege enkel; kiest volledig voor langebaan

Suzanne Schulting zal de rest van deze winter niet meer shorttracken. De meervoudig olympisch kampioen heeft te veel last van de enkel waaraan zij begin dit jaar ernstig geblesseerd raakte. "Een verdrietig besluit", zegt de 27-jarige schaatsster.

Shorttracken gaat momenteel niet meer, maar schaatsen op de langebaan wel. Schultings winter draait vanaf nu om de langebaan, waarop zij de eerste maanden van dit jaar opvallend goed heeft gepresteerd. Begin december pakte Schulting haar eerste wereldbekermedaille tijdens langebaanwedstrijden in Peking.

Sinds de zomer rijdt Schulting op de 400 meter-baan voor Essent, de ploeg waar ze onder succescoach Jac Orie het vertrouwen terugvond na een maandenlange afwezigheid vanwege haar enkelblessure.

'Scherpe pijn'

Terugkeren van de enkelkwetsuur in het shorttrack blijkt zwaarder dan gehoopt. De hoeken die met de enkels worden gemaakt in de krappe shorttrackbocht kwellen het gewricht.

"Het inrijden aan de buitenkant, waar je niet te diep in de hoeken zit en de enkel niet te veel belast, gaat goed. Net als op de langebaan. Maar zodra ik echt moet gaan hangen, heb ik gelijk een scherpe pijn."

1:49 Shorttrackseizoen Schulting voorbij vanwege enkel; kiest volledig voor langebaan

Schulting brak haar enkel op de WK shorttrack, maar de schade was groter dan alleen die breuk. "Aan de rechterbuitenkant is mijn enkelband afgescheurd en dat heeft een stukje kraakbeen meegenomen. Dat zorgt voor veel pijn. Het is een kwestie van wachten tot de pijn weggaat."

De voorlopige keuze voor de langebaan is "een medische keuze", zegt Schulting. "Ik kan niet shorttracken op dit moment. Ik kan niet lang op het shorttrackijs staan, dat is te pijnlijk. Superfrustrerend."

Olympische shorttracktitel verdedigen

Is dit het begin van het einde van de shorttracker Schulting? Lachend: "Dat klinkt wel heel dramatisch, maar zo zit ik niet in de wedstrijd. Ik wil heel graag mijn olympische titel op de 1.000 meter verdedigen in Milaan."

Schulting houdt hoop. "Ik voel dat er ook wel lichtpuntjes zijn. Technisch zit het goed. Als ik fysiek fit ben en de enkel oké is, ben ik in staat mooie dingen te laten zien op het shorttrack. Maar dat neemt niet weg dat het nu een verdrietig besluit is. Voor dit seizoen. Maar het zegt niets over volgend seizoen en de Spelen."

Dan wil Schulting, die wel shorttrack-specifieke droogtrainingen blijft doen, weer volledig shorttracker zijn.

EPA Schulting (links) op het podium van de 500 meter tijdens wereldbekerweekend in Peking

Voorlopig richt Schulting zich volledig op de langebaan, waar ze de enkel nauwelijks voelt. "Bij de trainingen heb ik er helemaal geen last van. Nadat ik wedstrijden heb gereden - in Peking had ik dat - heb ik een lichte reactie, maar dat trekt snel weer weg."

Na sterke optredens in de wereldbekerwedstrijden in Nagano en Peking gloort een mooi langebaanseizoen voor Schulting. "Het gaat een drukke periode worden. Ik heb zin in de NK sprint. Daar kan ik leuke dingen laten zien. Kom maar op."

Sla de carrousel over NOS

NOS