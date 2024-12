ANP

NOS Voetbal • vandaag, 11:02 Tranen bij voetbalafscheid van Adriano, die worstelt met depressies en verslaving

De Braziliaanse oud-topspits Adriano heeft vannacht in Brazilië afscheid genomen van het voetbal. Na de wedstrijd tussen iconen van zijn oud-club Flamengo en een verzameling oud-collega's uit de Italiaanse Serie A barstte hij in tranen uit.

In het beroemde Maracanã stond een mix van gestopte vedettes uit Brazilië en Italië op het veld. Zico coachte Flamengo, waar spelers als Romário, Djalminha, Zé Roberto en Vágner Love meespeelden. Bij het Serie A-team deden onder meer Ronaldo, Ivan Córdoba, Nicolás Burdisso en Giorgos Karagounis mee.

Flamengo won de wedstrijd met 4-3. Adriano en Romário scoorden, net als de 18-jarige Adrianinho, de zoon van Adriano.

ANP Adriano met zijn zoon Adrianinho

In het Maracanã werd er een met kunstmatige intelligentie (AI) gegeneerde videoboodschap met de stem van Adriano's overleden vader afgespeeld. Adriano barstte daarop in huilen uit.

In zijn pas verschenen biografie en in een artikel in The Players Tribune vertelde de 42-jarige Adriano over de enorme impact die de dood van zijn vader Almir op hem heeft gehad en nog altijd heeft. Almir werd door een afgezwaaide kogel in zijn hoofd geraakt, werd nooit meer de oude en overleed in 2004 aan een hartaanval.

In zijn periode in Italië, waar hij na zijn doorbraak bij Flamengo naartoe ging, kampte Adriano met zware depressies. Hij ontwikkelde bij Internazionale een drankverslaving, waar hij tot op de dag van vandaag mee worstelt. Onlangs dook er een video op waar Adriano dronken over straat zwalkt.

In zijn brief bij The Players Tribune haalde hij herinneringen op aan een kerstavond in zijn Inter-tijd. Na een feestje bij zijn vriend en teamgenoot Clarence Seedorf, sloeg terug in zijn eigen appartement de heimwee toe. Uit pure ellende dronk Adriano in zijn eentje een fles wodka leeg.

Na zijn carrière, die hem naast Flamengo en Inter langs clubs als Parma, Fiorentina en Corinthians bracht, verhuisde Adriano terug naar de favela in Rio de Janeiro waar hij opgroeide.

Het is de enige plek waar hij zich thuis voelt. En waar hij meer is dan 'De Keizer', zoals zijn bijnaam luidt, en het supertalent dat zijn belofte nooit inloste.