NOS Met deze machine wordt een oude mijnschacht in Kerkrade gevuld met cement

NOS Nieuws • vandaag, 17:18 Kerkrade zoekt en saneert vergeten mijngangen, 50 jaar na einde mijnbouw

Thomas Kusters Joris van Poppel redacteur Binnenland

Thomas Kusters

Kerkrade staat komende week stil bij het einde van de mijnbouw in de stad. Vrijdag is het vijftig jaar geleden dat de laatste kolenmijn in Kerkrade werd gesloten. Decennia later is de gemeente nog steeds bezig met de naweeën van de mijnbouw. Want oude mijnschachten kunnen leiden tot verzakkingen en schade aan huizen.

De gemeente Kerkrade heeft de afgelopen jaren daarom twaalf oude mijnschachten gesaneerd. Momenteel wordt een dertiende schacht gevuld met een cementmengsel.

Het zijn oude mijnschachten die relatief ondiep zijn, zo'n veertig meter. Ze zijn na sluiting van de mijn met puin gevuld en raakten in de vergetelheid. In 2017 is Kerkrade begonnen met het opsporen en saneren van de mijngangen.

Mijnbouw kan flinke problemen veroorzaken. In 2011 ontstond er een verzakking in de parkeergarage van een winkelcentrum in Heerlen. Vier jaar geleden raakten kabels en leidingen beschadigd bij een sinkhole in Kerkrade. Beide incidenten waren een gevolg van verzakte mijnschachten.

50 jaar mijnsluiting Het sluiten van de laatste kolenmijnen wordt vanaf 20 december herdacht in Heerlen en Kerkrade. De sluiting werd in 1965 aangekondigd. Staatsmijn Maurits sloot als eerste in 1967, De Oranje-Nassau I in Heerlen als laatste op 31 december 1974. In tien jaar tijd verloren 75.000 mensen hun baan: 45.000 mijnwerkers en 30.000 mensen bij toeleveringsbedrijven.

Van veel oude mijnschachten was onduidelijk waar ze lagen. De gemeente Kerkrade is sinds 2017 met 200 jaar oude kaarten naar de vergeten schachten op zoek. Er stonden 54 schachten op verschillende kaarten vermeld. Daarvan zijn er 25 daadwerkelijk teruggevonden, de rest ligt deels onder bebouwing.

Cement

De mijnschachten worden een voor een gevuld met cement. Per schacht duurt dat zo'n drie maanden. Om een schacht van 40 meter diep af te dichten, is ruim honderd ton cement nodig.

Het zijn vooral schachten van mijnen van voor 1850, die minder diep waren. Maar ook toegangs- en werkbuizen van de latere industriële mijnen kunnen een risico vormen. Zo ligt er het centrum van Kerkrade een mijngang op een plek waar een zorgcentrum gepland staat.

