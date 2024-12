Orange Pictures Maureen Koster

NOS Sport • vandaag, 16:37 Sansom verrast met winst op NK lange cross, Koster weer de beste bij de vrouwen

Atleet Ruben Sansom (27) heeft zondag in Eersel verrassend de nationale titel op de lange cross (9.700 meter) veroverd. De vrouwentitel op de lange cross was voor de ongenaakbare titelverdedigster Maureen Koster (32).

Aan het E3 Strand bleef Sansom, lid van Atletiekvereniging Maastricht, in een spannende ontknoping Stefan Niesten, de kampioen van 2022, en Tom Hendrikse voor. Sansom veroverde nog niet eerder een nationale titel. Titelverdediger Niels Laros, afgelopen weekeinde in het Turkse Antalya nog goed voor de Europese crosstitel in de categorie tot 20 jaar, ontbrak in Brabant wegens ziekte.

Twee crossen achter elkaar

Laros had het plan om in Eersel kort achter elkaar de lange en de korte cross (2.480 meter) af te werken. Dat zou hij doen met Stefan Nillessen en Tim Verbaandert. Laros en Nillessen gelden als de grootste Nederlandse talenten op de middenafstand en liepen in de zomer nog de olympische finale in Parijs op de 1.500 meter. Het dubbele optreden in Eersel was bedoeld om meer weerstand op te bouwen.

4:12 Sansom verrast met winst op NK lange cross, Koster prolongeert titel bij de vrouwen

Nillessen en Verbaandert hielden zich aan het oorspronkelijke plan. Ze kwamen op de lange cross niet in de buurt van het podium met respectievelijk de zesde en de vijfde plaats, op ruime afstand van de winnaar. Op de korte cross streed Nillessen wel om de titel. Op drie seconden van winnaar Nick Marsman finishte hij als tweede. Het brons was voor Robin van Riel, de titelverdediger.

Koster prolongeert titel

Maureen Koster maakte haar favorietenrol bij de vrouwen helemaal waar. De 32-jarige ervaren atlete, vorig jaar voor het eerst Nederlands kampioen geworden op de lange cross, finishte met 10 seconden voorsprong op Ineke van Koldam. Emmy van den Berg veroverde brons. Veerle Bakker, die als grote concurrente van Koster werd gezien, miste het podium. Ze finishte op ruim een minuut als vierde.

Bij de korte cross was de zege voor Marissa Damink. De Nederlands kampioene indoor en outdoor op de 1.500 meter was op het terrein bij het E3 Strand een klasse apart. Na 2.480 meter had ze een gat van 15 seconden op Dagmar Smid. Nummer drie Brit van der Meijden finishte op een halve minuut als derde.