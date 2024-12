Kerstmarkt Keulen ontruimd vanwege koffer vol zand

Een kerstmarkt in het centrum van Keulen is gisteravond ontruimd na de vondst van een onbeheerde koffer. Beveiligers ontdekten de koffer rond 21.00 uur. Op de kerstmarkt op de Rudolfplatz waren op dat moment enkele duizenden mensen.

De politie besloot het zekere voor het onzekere te nemen en tot ontruiming over te gaan. Later bleek dat er geen gevaar was: de koffer was gevuld met kilo's zand.