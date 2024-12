Vroegpensioen niet voor zzp'er met zwaar beroep: wat kan die doen?

Werken onder water

"Het is aan jezelf om iets te doen aan je pensioen", zegt Michiel Deckers (52). "En dat snap ik ook, je bent ondernemer."

Deckers werkt als zelfstandige in de bouw, bij de reparatie van kades of het verdiepen van wegen. Fysiek zwaar werk dus dat vooral in en onder het water plaatsvindt. Deckers spaart sinds 2008 op een pensioenrekening, dat geld wordt uitgekeerd op zijn AOW-leeftijd.

Hij is naar eigen zeggen niet zo bezig met zijn oude dag. "Het is meer dat ik denk: wat ga ik doen als ik hier geen zin meer in heb? Dat heeft wel met leeftijd te maken. Natuurlijk is het weleens pittig, als ik in de stromende regen sta te werken, denk ik soms ook wel: waarom doe ik dit eigenlijk?"

Hoewel fysiek zwaar, kan je volgens Deckers in theorie lang door met dit werk. "Ik heb collega's van 60, we sporten op het werk. En we ontlasten elkaar bij vervelende dingen, vooral als men op leeftijd is. Dat doe je dan gewoon. In de duikerij zijn we heel collegiaal."