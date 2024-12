Trump schikt met omroep ABC: 15 miljoen voor presidentiële bibliotheek

Seksueel misbruik

De aanklacht van Trump ging om uitspraken van Stephanopoulos in zijn wekelijkse programma This Week. In een uitzending in maart interviewde de nieuwslezer Trumps partijgenote Nancy Mace. Stephanopoulos beweerde dat Trump aansprakelijk was gesteld voor het verkrachten van schrijver E. Jean Carrol. Hij herhaalde die bewering meerdere keren.