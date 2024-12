Oprichter van kledingketen Mango omgekomen tijdens bergwandeling

De oprichter en eigenaar van de Spaanse kledingketen Mango is tijdens een bergwandeling verongelukt. Isak Andic gleed uit en viel 150 meter naar beneden.

Het ongeluk gebeurde vandaag in de grotten van Collbató, ongeveer 40 kilometer ten noordwesten van Barcelona.

De 71-jarige zakenman was samen met familieleden aan het wandelen toen hij zijn evenwicht verloor. Later op de dag vonden hulpdiensten zijn lichaam.

Enorme leegte

Andic werd geboren in Istanbul en emigreerde als tiener met zijn familie naar Catalonië. In 1984 richtte hij Mango op. De eerste winkel werd geopend in Barcelona.