ANP

NOS Nieuws • vandaag, 04:22 Te weinig commando's ronden opleiding af, tekort dreigt

Er dreigt een tekort aan nieuwe commando's in Nederland. Dit jaar kwamen er slechts veertien bij, terwijl er volgens Defensie jaarlijks veertig nieuwe mensen nodig zijn. Commandant Huub Smeets zegt in het AD dat dat "onvoldoende" is. Ook staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman (BBB), zelf oud-commando, is bezorgd over het lage aantal. "We hebben het dubbele nodig."

In 2022 kwamen bij het korps 24 nieuwe collega's, in 2023 was dat aantal 31. Dit jaar stopte de teller bij veertien mannen. Gemiddeld verlaten vijftien mannen per jaar de actieve operatie. Commandant Huub Smeets zegt in de krant dat hij het zorgwekkend vindt: "Wat er in de wereld speelt, vraagt om veel operationele mensen. Een goed gevulde organisatie is van groot belang, aangezien deze mannen wereldwijd inzetbaar zijn voor de taken die voor ons liggen."

Minder operaties

De eisen voor de opleiding naar beneden bijstellen is voor de commandant en ook voor staatssecretaris Tuinman geen optie. De eisen voor commando's zijn gebaseerd op bestaande missies en cruciaal voor de gevaren en de overlevingskansen op het slagveld. Jean Debie, voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel zegt in de krant dat daar geen concessies gedaan kunnen worden. Volgens hem is de enige oplossing minder operaties uitvoeren, als de spoeling zo dun blijft. Smeets is hoopvol dat het om een tijdelijke dip gaat. Er zijn volgens hem voor komend jaar in ieder geval meer dan voldoende aanmeldingen.