thomashawk | Flickr | Creative Commons by-nc Zonsondergang in Washington

NOS Nieuws • gisteren, 23:37 • Aangepast vandaag, 08:30 Trump wil einde aan zomertijd: 'Onhandig en duur'

Als het aan aankomend president Trump ligt, stapt Amerika af van het systeem van zomer- en wintertijd. Trump schrijft op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social dat hij en de Republikeinse Partij hun uiterste best zullen doen om het verzetten van de klok af te schaffen. "Het is lastig en kost ons land veel geld."

In zijn bericht heeft Trump het specifiek over de zomertijd die eraan moet geloven. Op X hintte Trumps bondgenoot Elon Musk er eind november al op dat hij voor afschaffing van de verschillende tijden is. Trumps zoon Donald junior reageerde dat hij juist een permanente zomertijd wil. Hoe dan ook zijn er in Trumps omgeving dus meer stemmen die af willen van het halfjaarlijks aanpassen van de tijd.

Lappendeken

In Amerika is vaker gesproken over het beëindigen van de huidige praktijk. Net als bij ons zetten de Amerikanen de klok in het voorjaar een uur vooruit en in het najaar een uur terug. Twee jaar geleden stemde de Senaat in met een wet om alleen de zomertijd aan te houden, maar deze Sunshine Protection Act kwam niet door het Huis van Afgevaardigden.

Wat de situatie in Amerika extra ingewikkeld maakt, is dat twee staten niet meedoen aan het huidige systeem. In Arizona en op Hawaii geldt het hele jaar de standaardtijd, oftewel de wintertijd. Binnen Arizona schakelt het indianenreservaat Navajo Nation dan weer wél ieder jaar over naar zomertijd. Een uitzondering binnen een uitzondering dus.

Voor- en nadelen

Aanjager van de wet om één tijd aan te houden was Marco Rubio. Hij is nu door Trump genomineerd als minister van Buitenlandse Zaken. De wet kreeg in de Senaat ook steun van Democraten.

De Sunshine Protection Act ging uit van een permanente zomertijd, waarmee het 's avonds langer licht is. Volgens Rubio leidt dat tot een daling van het aantal verkeersongelukken en minder criminaliteit. Ook zou het kinderen en volwassenen stimuleren om meer naar buiten te gaan.

Tegenstanders zeggen dat een permanente wintertijd beter is, omdat mensen beter functioneren als het 's ochtends eerder licht is. Internationaal literatuuronderzoek door het RIVM wijst hier ook op.

Welke tijd ook de voorkeur heeft, wisselen is sowieso niet verstandig. Volgens meerdere studies leidt het verzetten van de klok tot een toename van het aantal hartaanvallen en beroertes.

Europa

Ook de Europese Unie was ooit dichtbij de afschaffing van het systeem van zomer- en wintertijd. De Europese Commissie, het dagelijkse EU-bestuur, diende daartoe in 2018 een voorstel in. Het Europees Parlement was voor, maar de lidstaten hadden geen gezamenlijk standpunt en gaven er geen prioriteit aan. Uiteindelijk verdween het plan in de ijskast.