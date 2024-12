JBMedia

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 18:51 Man (18) aangehouden in Rotterdamse haven na val van container

Twee mannen (18 en 20) uit Rotterdam zijn vannacht in beeld gekomen bij de politie nadat een van hen de hulpdiensten had gebeld vanwege een ongeluk. De 18-jarige raakte gewond nadat hij van een container was gevallen.

Dat gebeurde toen het duo in een gebouw op de Maasvlakte probeerden te klimmen, schrijft regionale omroep Rijnmond. Toen de achttienjarige viel, besloot zijn metgezel alarm te slaan.

Verhoord

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Op het moment dat hij daar wordt ontslagen, wordt hij aangehouden en verhoord, laat een woordvoerder van de politie weten. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat.

De 20-jarige man werd na het incident wel meteen aangehouden en verhoord. Of hij nog steeds vast zit, is onduidelijk.

Uithalers

De mannen bevonden zich op verboden terrein in de Rotterdamse haven, zegt een woordvoerder van de politie, daarom werden ze aangehouden. Hun aanwezigheid op het terrein kan te maken hebben met drugs, maar dat moet nog onderzocht worden.

"Het is mogelijk dat het om uithalers gaat", zegt ze. Dat zijn mensen die in opdracht van criminelen drugs uit containers halen. Maar het is nog te vroeg om dat met zekerheid te stellen, benadrukt de woordvoerder.

Lege tassen

Ook elders in de Rotterdamse haven zijn vannacht verdachten aangehouden. Twee Rotterdammers, van 15 en 18 jaar, werden opgepakt nadat ze over een hek probeerden te klimmen in de Waalhaven. Zij zijn aangehouden door het Team Bijzondere Bijstand, schrijft de regionale omroep. Dat team zorgt bij een drugsvondst voor beveiliging.

De verdachten zouden in bezit zijn geweest van gereedschap en meerdere lege tassen. Het is niet duidelijk of ze nog vast zitten.