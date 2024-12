Reuters Potjes met OxyContin-pillen, gemaakt door Purdue Pharma in 2017

NOS Nieuws • vandaag, 18:33 Adviesbureau McKinsey schikt voor 650 miljoen dollar in grote pijnstillerzaak VS

Organisatiesadviesbureau McKinsey is in Amerika een schikking overeengekomen, waarin het 650 miljoen dollar betaalt om een lopend onderzoek in de Verenigde Staten af te sluiten over de marketing van verslavende pijnstillers. Als onderdeel van de deal mag McKinsey zich niet bezighouden met de marketing, verkoop of promotie van de distributie van verdovende middelen.

In de overeenkomst is een proeftijd van vijf jaar opgenomen. Aanklagers in de zaak zeiden dat McKinsey het farmaceutische bedrijf Purdue Pharma had geadviseerd hoe het de verkoop van de krachtige en verslavende pijnstiller OxyContin kon opkrikken. McKinsey werd beschuldigd van samenzwering om gebruikers van het medicijn te misleiden en obstructie van de rechtsgang.

OxyContin In OxyContin zit de opioïde oxycodon, een sterkere, synthetische variant van morfine. Het middel onderdrukt pijnprikkels in de hersens. De tabletten of capsules zijn in Nederland op recept verkrijgbaar onder de namen OxyContin, Oxynorm en Oxycodon.

In de aanklacht staat dat het wereldwijd actieve adviesbureau "willens en wetens" heeft samengespannen "met Purdue en anderen om de misleidende etikettering van medicijnen op recept te steunen".

Daarnaast werd McKinsey ervan beschuldigd "opzettelijk documenten te hebben vernietigd en verduisterd" met de bedoeling het onderzoek door het ministerie van Justitie te belemmeren. Hieraan zal een voormalige hooggeplaatste partner van McKinsey volgende maand schuld bekennen.

McKinsey adviseerde jarenlang meerdere grote medicijnfabrikanten hoe ze hun omzet konden verhogen, bijvoorbeeld door reclame voor zware pijnstillers te richten op mensen die gevoelig zijn voor verslaving.

De doelgroep bestond dan bijvoorbeeld uit mensen die een grote kans maken gewond te raken op het werk. Ook delen van het land waar de verslavingscijfers en het aantal overdoses al hoog waren, waren doelwit.

Documenten verduisterd

McKinsey schikte eerder al voor bijna 1 miljard dollar in andere rechtszaken vanwege zijn rol in de zogenoemde opioïdenepidemie. Bij die schikkingen waren onder meer alle 50 Amerikaanse staten, verschillende lokale overheden en zorgverzekeraars betrokken.

In 2019 kondigde McKinsey aan dat het klanten niet meer adviseert over activiteiten die te maken hebben met de verkoop van opioïden. In een reactie op de schikking van vandaag in Amerikaanse media zegt McKinsey de dienstverlening aan Purdue Pharma in het verleden "ten zeerste te betreuren". Dat geldt ook voor acties van de voormalige partner, die documenten had verduisterd.

Altijd berouwen

"We hadden moeten beseffen hoeveel schade opioïden in onze maatschappij veroorzaken. En we hadden geen verkoop- en marketingwerk voor Purdue Pharma moeten doen", aldus het bedrijf. "Deze vreselijke volksgezondheidscrisis en ons eerdere werk voor opioïdenfabrikanten zullen altijd blijven berouwen." De jaaromzet van het niet-beursgenoteerde McKinsey wordt geschat op 16 miljard dollar.