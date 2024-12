Wetenschappers luiden noodklok: stop met de ontwikkeling van gespiegeld leven

Wat is gespiegeld leven?

Veel onderdelen in je lichaam hebben een draairichting, een fenomeen dat bekendstaat als chiraliteit. Je DNA bijvoorbeeld heeft de vorm van een wokkel, die rechtsom draait (zie foto). Aminozuren draaien juist weer linksom. Wetenschappers weten niet waarom dat zo is, maar zulke moleculen komen altijd maar in één draairichting voor.

In een laboratorium is het inmiddels mogelijk om moleculen te maken die precies de andere kant uitdraaien. In gespiegelde vorm kunnen bepaalde moleculen soms opeens als geneesmiddel werken of juist als een ziekmaker.

Wetenschappers zijn ook al bezig om eenvoudige bacteriën na te bouwen in het laboratorium. Als je zo'n bacterie bouwt met gespiegelde onderdelen, krijg je een levende cel die op moleculair niveau gespiegeld is. Dit gespiegelde leven is waarvoor de wetenschappers waarschuwen.