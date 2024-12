L1 Nieuws

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 16:37 14 jaar cel voor doden en verbranden echtgenote

Een 45-jarige man uit het Limburgse dorp Reuver moet 14 jaar de cel in voor het doden en verbranden van zijn vrouw. Volgens de rechtbank is bewezen dat Ahmed I. zijn vrouw in juni 2022 opzettelijk heeft gedood en haar lichaam vervolgens langs een snelweg in Duitsland heeft verbrand.

Het lichaam werd kort na de verbranding gevonden onder een viaduct in de Duitse gemeente Mainz-Bingen, zo'n 220 kilometer van Reuver. Maandenlang bleef onduidelijk van wie het lichaam was. Op basis van forensisch onderzoek werd de identiteit van de vrouw in oktober 2022 vastgesteld. I. werd toen aangehouden en zit sindsdien vast.

Opzet

De doodsoorzaak van de vrouw is nooit vastgesteld, omdat het lichaam ontbonden en verbrand was toen het werd gevonden. Desondanks is de rechtbank ervan overtuigd dat I. zijn vrouw opzettelijk om het leven heeft gebracht.

Zelf verklaarde hij dat hij zijn vrouw één keer had geslagen, waarna ze door een ziekte zou zijn overleden. Hij gaf eerder wel toe dat hij na het overlijden van het slachtoffer haar lichaam enkele dagen in hun woning had verstopt, achter de bank.

Hij moest de twee jonge kinderen (toen 4 en 6 jaar oud) die het stel samen had daar weghouden. Daarna wikkelde hij het in een tapijt en reed naar Duitsland, naar eigen zeggen uit paniek.

De rechtbank noemt het "onwaarschijnlijk" dat de vrouw door ziekte om het leven is gekomen, schrijft regionale omroep L1 nieuws. Volgens getuigen werd het slachtoffer mishandeld door I. tijdens hun relatie en was ze vaak bang.

Kwalijk

Mhamdi zou hebben aangegeven dat ze weg wilde bij haar man, waarop hij dreigde haar te doden. Daarom veroordeelt de rechtbank de man voor doodslag.

De rechtbank vindt het kwalijk dat I. nabestaanden de mogelijkheid heeft ontnomen om waardig afscheid te nemen van iemand die hun lief was.

De gevangenisstraf van 14 jaar is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. I. moet ook een schadevergoeding betalen aan de ouders en kinderen van het slachtoffer.