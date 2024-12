Oranje in WK-kwalificatiegroep met Turkije of Polen, Nations League bepaalt

De mogelijke tegenstanders van het Nederlands elftal in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2026 zijn bekend. Tijdens de loting in Zürich zijn twee poules aangewezen als mogelijke groep van Oranje.

Het resultaat van Nederland in de Nations League-ontmoeting met Spanje op 23 maart bepaalt het uiteindelijke lot. Als Oranje de dubbele ontmoeting met Spanje in de kwartfinales verliest, komt het uit in groep G met Polen, Finland, Litouwen en Malta.