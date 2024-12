ANP De voormalige kerncentrale in Dodewaard

NOS Nieuws • gisteren, 15:46 Overname kerncentrale Dodewaard door staat is een feit: aandelen overgekocht

De Nederlandse staat heeft de aandelen van de voormalige kerncentrale Dodewaard overgenomen voor het symbolische bedrag van 1 euro en overgedragen aan afvalverwerkingsbedrijf Covra. Dat bedrijf wordt daarmee verantwoordelijk voor de sloop van de kerncentrale, die al sinds 1997 buiten werking is.

Over de ontmanteling van de kerncentrale is jaren onderhandeld. De eigenaar, het Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor (NEA), had namelijk te weinig geld om de kosten te dragen. Vorig jaar schreef toenmalig staatssecretaris Heijnen dat de kosten van de ontmanteling grotendeels voor rekening van de staat zouden komen. Vervolgens werd bekend dat het Rijk de aandelen zou overnemen van het NEA.

Geld beleggen

De ontmanteling zal pas in 2045 beginnen. Het proces zal ongeveer tien jaar in beslag nemen. De komende twintig jaar wordt het vrijgekomen geld belegd. Het gaat om ongeveer 180 miljoen euro. Daarmee wordt zowel de ontmanteling als het beheer van de voormalige kerncentrale betaald.

Dat bedrag zal niet genoeg zijn voor de volledige ontmanteling, waardoor de overheid uiteindelijk nog extra geld zal moeten bijleggen. Dat bedrag wordt geschat op 170 miljoen, maar de hoop is dat het lager uitvalt.

"De vervuiler betaalt, is de afspraak die we gemaakt hebben", zegt staatssecretaris Jansen van Openbaar Vervoer en Milieu. "Op deze manier komen we daar het dichtstbij."

'Les geleerd'

De centrale in Dodewaard werd in 1969 als eerste kerncentrale in Nederland in gebruik genomen. Met de eigenaren van de centrale werd bij de sluiting in 1997 afgesproken dat ze de installatie pas in 2045 hoefden af te breken. Daardoor zouden de eigenaren genoeg tijd hebben om voldoende geld te sparen voor de afbraak. Dat geld was er ook, maar tussen 2002 en 2010 keerde het NEA ongeveer 1,5 miljard euro uit aan de vier aandeelhouders op dat moment.

Die winstuitkeringen stopten in 2011, toen er een nieuwe wet werd aangenomen waarin staat dat eigenaren verplicht zijn om geld apart te zetten voor de sloop van een centrale.

In de toekomst zal het dus niet meer gebeuren dat de kosten voor rekening van de overheid komen, zegt Jansen. "Dit is een situatie uit het verleden waar we van hebben geleerd." Als er nieuwe kerncentrales gebouwd worden, zal er vooraf duidelijk moeten worden aangetoond dat er geld is voor de ontmanteling.

Dick Kers werkt al sinds 1997 in de kerncentrale. Hij geeft NOS-verslaggever Michiel Breedveld een rondleiding:

3:05 Kijken in de voormalige kerncentrale Dodewaard: 'Een soort tijdcapsule'