De Johan de Wittlaan gaat vier maanden dicht voor de top

gisteren, 22:56 Meer details bekend over NAVO-top in Den Haag: weg langer dicht, bomen verhuisd

Op een bewoners- en persbijeenkomst is meer duidelijk geworden over de enorme operatie die in gang wordt gezet voor de organisatie van de NAVO-top die 24 tot en met 26 juni in Den Haag wordt gehouden.

De top vindt plaats bij het World Forum, een grote evenementenlocatie in de stad. Omdat zo'n 8.500 mensen worden verwacht onder wie regeringsleiders, delegatieleden en journalisten, moeten er op de middenberm van de Johan de Wittlaan twee tijdelijke gebouwen worden neergezet.

Vier maanden afgesloten

De laan, een belangrijke doorgangsroute, wordt daarom vier maanden afgesloten. Eerder werd gemeld dat het drie maanden zou zijn, maar om alles in te richten en op- en af te bouwen is meer tijd nodig, zegt de organisatie.

Ook moeten bomen worden uitgegraven en naar een tijdelijke locatie worden gebracht en moeten vlaggenmasten en lantaarnpalen worden weggehaald.

Buurtbewoners maken zich zorgen dat veel automobilisten gaan omrijden. "Die gaan door woonstraten rijden om de stad uit te komen", zegt Hanno Jol van wijkoverleg Statenkwartier. "Dat wordt druk in straten waar je die drukte niet wil hebben. En die er ook niet op ingericht zijn."

Overlast

Robert Dingjan, die aan het hoofd staat van de organisatie van de top, erkent dat het vooral in de buurt tot overlast kan leiden, maar denkt dat daar wel begrip voor is. "Als je kijkt wat er nu in de wereld aan de hand is en hoe belangrijk het is om een goed en veilig bondgenootschap te hebben, dan denk ik dat heel veel mensen wel zullen begrijpen dat je dit soort dingen organiseert."

Ook minister Veldkamp (Buitenlandse Zaken) sprak een aantal maanden geleden over de overlast. "Daar hebben mensen even last van, maar daar staat ook heel veel tegenover." Hij had het ook over extra verdiensten voor hotels en catering waarop verdiend wordt. "En ook de naamsbekendheid van Den Haag en Nederland zal in heel Europa en de wereld een paar niveautjes hoger worden getild".