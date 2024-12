Handbalsters grijpen naast halve finale EK, plaats vijf nu hoogst haalbare

De Nederlandse handbalsters kunnen geen Europees kampioen meer worden. In Wenen werd het cruciale groepsduel met Denemarken met 26-30 verloren, terwijl een overwinning nodig was om de halve finales te bereiken.

Matig afronden

Na een 15-13 ruststand kon Denemarken, dat ook te sterk was voor Nederland in de kwartfinales van de Spelen in Parijs, die voorsprong uitbreiden.