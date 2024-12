AFP In Istanbul staan mensen op een portret van de gevluchte Syrische president Assad

NOS Nieuws • vandaag, 19:43 Russische staatsmedia: gevluchte Syrische president Assad is in Moskou

De gevluchte Syrische president Assad is in Moskou, melden Russische staatsmedia op basis van een bron in het Kremlin. Hij zou Syrië zondagochtend vroeg hebben verlaten en nu in Rusland asiel krijgen samen met zijn familie.

Eerder vandaag was het onduidelijk waar Assad was. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldde al wel dat hij Syrië had verlaten. Hij had volgens de Russen zelf opdracht gegeven tot een vreedzame machtsoverdracht. Alle partijen werden opgeroepen om geen geweld te gebruiken en de problemen vreedzaam op te lossen.

Rusland is een trouwe bondgenoot van Assad. Het land steunt Assad sinds het begin van de burgeroorlog in 2011, toen de bevolking zijn aftreden eiste. Sinds 2015 is Rusland ook met troepen aanwezig in Syrië.

'Gerechtigheid'

Syrische rebellen veroverden gisteren de stad Homs en niet veel later ook hoofdstad Damascus. Daarmee kwam er een einde aan de heerschappij van Assad, die sinds 2000 aan de macht was. Hij volgde in dat jaar zijn vader op, die sinds 1971 president van Syrië was.

De Amerikaanse president Biden noemde de val van het regime van Assad "gerechtigheid" en tegelijkertijd "een moment van risico en onzekerheid". Volgen Biden moet Assad ter verantwoording worden geroepen.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas sprak eerder vandaag van een positieve en langverwachte ontwikkeling. "Het toont daarnaast ook de zwaktes van Assads bondgenoten: Rusland en Iran", schrijft ze op X.

Premier Schoof wilde vanmiddag nog niet uitgebreid reageren. Hij zei eerst te willen afwachten wie er in een nieuwe Syrische regering plaatsnemen. Volgens Schoof is de regimewissel "een kans". "Maar we hebben eerder gezien dat kansen weer een dreiging worden."