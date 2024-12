Dit zijn de nominaties voor de sportprijzen van het jaar in Nederland

Sportman van het Jaar

Van der Poel, vorig jaar voor de tweede keer uitgeroepen tot Sportman van het Jaar, won dit jaar onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Verstappen kreeg de eretitel al drie keer, in 2016, 2021 en 2022. De Formule 1-coureur werd in 2024 voor de vierde keer wereldkampioen.

Lavreysen heeft ook een zeer succesvol jaar achter de rug. De 27-jarige baanwielrenner voltooide in Parijs zijn olympische hattrick door goud te winnen op de sprint, keirin en de teamsprint. Met dat team is hij ook genomineerd als Sportploeg van het Jaar.

Nageeye maakte dit jaar indruk door als eerste Nederlander ooit de marathon van New York te winnen. Ook won hij in het voorjaar al de marathon van Rotterdam.

Sportvrouw van het Jaar

Bij de vrouwen staat ook een marathonloper op de nominatielijst: Hassan won dit jaar goud op de olympische marathon en daarnaast nog brons op de 5.000 en 10.000 meter op de atletiekbaan in Parijs. Ze is de eerste vrouw die deze afstanden op de baan combineerde met de olympische marathon.

Bovendien werd Hassan begin deze maand als eerste Nederlandse ooit uitgeroepen tot beste atlete van de wereld. Hassan werd in 2019 en 2021 ook verkozen tot Sportvrouw van het Jaar in Nederland.

Bol won de titel vorig jaar en maakt ook nu weer kans. Haar olympische 400 meter horden eindigde in een teleurstelling: ze werd derde. Maar haar rol bij de 4x400 meter estafetteteams was ongekend. Dankzij twee fenomenale slotrondes won Nederland goud bij de gemengde estafette en zilver bij de vrouwen.

Topsporters kiezen op 9 en 10 december via een digitale stemming hun favorieten. Die stemming telt voor 50 procent mee in de uitslag, de stemmen van de vakjury bepalen de andere 50 procent. De winnaars worden op 18 december bekendgemaakt tijdens het Sportgala.

Hassan en Bol krijgen concurrentie van roeister Florijn, die Nederland na 56 jaar weer olympisch roeigoud bezorgde in de skiff. Bouwmeester werd voor de tweede keer olympisch zeilkampioen en daarmee de succesvolste zeilster in de geschiedenis van de Spelen. En openwaterzwemster Van Rouwendaal veroverde in de Seine in Parijs haar tweede gouden olympische plak.