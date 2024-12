Heerenveen pakt op de valreep bij Willem II de eerste zege van het seizoen

Trainer Robin van Persie heeft met zijn sc Heerenveen voor het eerst dit eredivisieseizoen punten gepakt in een uitduel. Na de zeven nederlagen tot nu toe werd in Tilburg met 2-1 van Willem II gewonnen.

Luuk Brouwers kopte in de extra tijd het winnende doelpunt binnen in een levendige slotfase.

In een rommelige eerste helft, met flink wat overtredingen en blessuregevallen, waren de kansen spaarzaam. Willem II-keeper Thomas Didillon-Hödl redde op een uithaal van Brouwers, maar verder viel er weinig te beleven in de uiterst povere wedstrijd. Dat was ook na rust lange tijd het geval.

Pas in de slotfase ontbrandde het duel. Invaller Ion Nicolaescu benutte in de 85ste minuut een penalty, nadat Alireza Jahanbakhsh in het strafschopgebied gehaakt was. Maar kort daarop kopte Jeremy Bokila via de paal en de rug van doelman Mickey van der Hart de gelijkmaker alweer binnen.