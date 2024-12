Eric Groenendijk via Omroep West De muur in de Dakpanzaal van het gemeentehuis

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 12:53 Meubelmaker stapt naar rechter vanwege fotobehang in gemeentehuis

Een meubelmaker daagt de gemeente Oegstgeest voor de rechter vanwege het fotobehang in een zaal van het gemeentehuis. De gemeente gebruikte een foto van een onderzetter in de vorm van een Oegstgeester dakpan zonder toestemming van de man, die zowel de onderzetter als de foto maakte.

Een Oegstgeester dakpan is een platte dakpan die voor het eerst rond 1840 in het Verenigd Koninkrijk werd gemaakt en later in twee fabrieken in Oegstgeest (Zuid-Holland) werd gebakken. Inmiddels wordt de speciale dakpan nauwelijks nog gebruikt.

Wikimedia Commons Een Oegstgeester dakpan

Meubelmaker Eric Groenendijk maakte in het verleden houten onderzetters in de vorm van de Oegstgeester dakpan. Tijdens Open Monumentendag, afgelopen september, ontdekte hij dat een foto die hij van een van die onderzetters maakte metersgroot op de muur van de Dakpanzaal in het gemeentehuis was afgebeeld. "Ik had geen bezwaar tegen het gebruik van de foto, maar wenste wel dat we dit in redelijkheid zouden regelen", aldus Groenendijk tegen de lokale omroep Sleutelstad.

Groenendijk schreef vervolgens een brief aan de burgemeester. De gemeente wees naar de aannemer, want die zou verantwoordelijk zijn voor het behangen van de wand. Daar was de meubelmaker het niet mee eens. Toen hij dreigde met een rechtsgang om de wand te laten vernietigen, werd hij naar eigen zeggen op gesprek uitgenodigd bij de burgemeester.

100 euro

In dat gesprek werd hem vervolgens een vergoeding van 100 euro aangeboden, zegt Groenendijk. Hij wees dat af. "Uitgaande van een levensduur van het behang van tien jaar, betekent dat dat de gemeente voor 2,7 cent per dag goede sier wil maken met mijn werk."

In een reactie zegt gemeentewoordvoerder Sabine Natrop tegen de omroep dat de gemeente ervan was uitgegaan dat het om een rechtenvrije afbeelding ging. "Het behang is inmiddels afgeplakt en wordt vervangen", aldus Natrop. Daarmee neemt de meubelmaker echter geen genoegen: hij hoopt via de kantonrechter een schadevergoeding af te dwingen.