Heropening Notre-Dame soberder vanwege storm

De Notre-Dame in Parijs wordt dit weekend heropend met veel religieus ceremonieel. Tientallen staatshoofden en regeringsleiders zijn erbij, en er is religieuze muziek én popmuziek. Maar vanwege verwacht noodweer en storm zijn alle feestelijkheden op het laatste moment omgegooid.

Vervolgens gaat iedereen de kathedraal binnen en speelt alles zich ook binnen af, vanwege de harde storm. Aanvankelijk zou Macron buiten een toespraak houden. Dat doet hij nu om 19.30 uur in de Notre-Dame. Vervolgens zou er een groot feest zijn, op het plein voor de Notre-Dame, met een hele stoet artiesten uit binnen- en buitenland. Dat is afgezegd.

Eerste mis

Morgen is er een eerste ochtendmis in aanwezigheid van 170 Franse bisschoppen. Om 18.30 uur is er de avondmis en dan is ook voor het eerst het grote publiek weer welkom. Er worden 15 miljoen toeristen per jaar verwacht.