ProShots Volendam viert de 1-0 van Milan de Haan

NOS Voetbal • vandaag, 22:34 Volendam houdt druk op koploper Excelsior, Helmond Sport verspeelt punten

FC Volendam heeft Jong AZ met 2-0 verslagen en komt in de eerste divisie daardoor in punten gelijk met koploper Excelsior. De club uit Noord-Holland houdt door de zege vol de druk op Excelsior maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

Ook FC Dordrecht deed goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. Na een 3-2 overwinning op Telstar staan de Dordtenaren nu op de vierde plaats. Ze passeren Helmond Sport.

Helmond kwam in de Brabantse derby tegen FC Den Bosch namelijk niet verder dan een gelijkspel en verspeelt opnieuw punten in de strijd om directe promotie.

Volendam wint

Het eerste doelpunt van Volendam viel in de 24ste minuut door een goal van Milan de Haan. De middenvelder haalde verwoestend uit van zo'n twintig meter en liet Jong AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro, die zijn rentree maakte na een blessure, kansloos. Na de 2-0 van Henk Veerman was de wedstrijd beslist.

Naast het dichten van het gat met koploper Excelsior loopt Volendam ook twee punten uit op Helmond Sport. Na een sterk begin aan het seizoen is de club uit Noord-Brabant teruggevallen met onder andere een verliespartij tegen hekkensluiter Vitesse.

Met een 0-0 gelijkspel tegen Den Bosch pakte Helmond Sport vrijdagavond een puntje, maar de koppositie die de Brabanders een maand geleden nog in handen hadden, is intussen uit zicht verdwenen. Het gat met Volendam en Excelsior is nu vijf punten, maar de Kralingers gaan zondag nog op bezoek bij nummer vier FC Emmen.

Doelpuntrijk duel in Dordrecht

Helmond zag FC Dordrecht zelfs passeren in de rangschikking. Na een doelpuntrijke wedstrijd wonnen de Zuid-Hollanders van Telstar. Al in de openingsfase was het in Dordrecht interessant, met onder andere een kopbal op de lat van Korede Osundina.

Toch was het Telstar dat met een goed gevoel kon rusten. Zakaria Eddahchouri maakte op slag van rust de 0-1.

ProShots Dordrecht juicht na de 3-1 van Jari Schuurman

Na de pauze stelde Dordrecht orde op zaken door goals van Sem Valk, Osundina en Jari Schuurman. De tegentreffer van Telstar viel pas diep in blessuretijd.

Vitesse speelt gelijk

Twee andere wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie eindigden vrijdagavond in een gelijkspel. MVV-Vitesse werd 2-2, VVV-TOP Oss eindigde in 0-0.