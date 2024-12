Geen verkiezing Woord van het Jaar, Van Dale kiest zelf 'polarisatie'

"Er wordt dit jaar nog heftiger gereageerd dan andere jaren", schrijft Van Dale in een reactie. "De verkiezing is in de afgelopen dagen gekaapt door verschillende actiegroepen die oproepen al dan niet te stemmen op bepaalde woorden. De berichten rondom deze woorden zijn ontaard in een zeer onprettige maatschappelijke discussie en daarmee schiet de verkiezing haar doel voorbij."