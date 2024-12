NOS

NOS Nieuws • vandaag, 13:53 Economie 2025 groeit een beetje, vooral dankzij consument

De Nederlandse economie zal zich in 2025 voorzichtig herstellen. Met die verwachting over het nieuwe jaar komt ING Research.

De Nederlandse economie zal met 1,3 procent groeien in 2025, denkt de bank. 2024 wordt waarschijnlijk afgesloten met een groei van 0,8 procent.

Dat de economie een beetje groeit, komt vooral omdat de Nederlander - gemiddeld genomen - best wat te besteden heeft. Bedrijven daarentegen staan voor grote uitdagingen, net als in 2024.

Grens aan de groei

"Na een lange periode van milde krimp die tijdens de energiecrisis begon, is de Nederlandse economie in het tweede en derde kwartaal van 2024 weer hard gegroeid," zegt Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Toch gaat het om beperkte economische groei en dat zal in 2025 niet anders zijn.

Blom ziet dat Nederland tegen de grens van de groei aanloopt. "Die wordt niet zo zeer geremd omdat er weinig vraag is, maar we hebben moeite om de vraag bij te benen. Je zou het een luxeprobleem kunnen noemen."

Hoge kosten voor lonen, grondstoffen en energie zetten een rem op de bedrijvigheid. Ook leidt personeelstekort er bij veel bedrijven toe dat ze niet zo veel kunnen leveren als ze zouden willen. Wel schat ING in dat in 2025 het aantal openstaande vacatures zal teruglopen en de arbeidsmarkt dus minder krap wordt.

Koopkrachtig

Dat de economie licht herstelt, komt vooral door uitgaven van de Nederlandse consument. De inflatie is nog aan de hoge kant, de boodschappen stijgen nog altijd in prijs, maar de meeste mensen hebben hun loon zien stijgen.

Ook de koopkracht zal daarom stijgen, is de prognose. Net als in andere Europese landen is het vooral de consument die de economie aanjaagt.

Of de consument daadwerkelijk dat geld extra gaat uitgeven of juist de hand op knip houdt door meer te gaan sparen, is nog lastig te zeggen, zegt ING.

Importheffingen

De geopolitieke spanningen zijn niet weg in 2025. De gekozen Amerikaanse president Donald Trump heeft importheffingen aangekondigd voor meerdere landen.

ING verwacht dat die Amerikaanse maatregelen een barrière opleveren voor de Nederlandse export naar de VS. Toch benadrukt de bank dat de effecten beperkt zullen zijn.

Met name de Amerikaanse economie zelf zal er door geraakt worden, denk ING, omdat de hogere kosten voor invoer doorberekend zullen worden naar Amerikaanse consument.