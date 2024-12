Harry Potter-zwaard te scherp: verkoop stilgelegd door webwinkel Bol

Webwinkel Bol heeft de verkoop van replica's van een Harry Potter-zwaard stilgelegd. Dat is gebeurd omdat de zwaarden in Japan zijn teruggeroepen, meldt het AD. Bol bevestigt het bericht aan persbureau ANP. Het replica-zwaard werd verkocht door een partner van de webwinkel, die het op Bol aanbood.

Het zwaard is bekend van de tweede Harry Potter-film, The chamber of secrets. Volgens het verhaal is het duizend jaar oude steekwapen gemaakt voor Goderic Griffoendor, een van de oprichters van toverschool Zweinstein.