AFP Jeanine Hennis-Plasschaert in Oost-Libanon

NOS Nieuws • vandaag, 19:55 VN-gezant Hennis over staakt-het-vuren Israël en Hezbollah: 'Heel fragiel'

De wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah die precies een week geleden werd gesloten, is "heel fragiel". Dat zegt speciaal VN-gezant in Libanon Jeanine Hennis-Plasschaert. NOS-correspondent in het Midden-Oosten Daisy Mohr sprak met haar over haar rol bij de totstandkoming van het staakt-het-vuren.

Volgens Hennis-Plasschaert zijn er 129 schendingen zijn geweest van Israëlische zijde, en één door Hezbollah. "Hezbollah reageerde op een aantal acties vanuit Israël, waar dat land dan weer dubbel en dwars overheen ging. Dan is het echt heel spannend. We kunnen dat niet uitsluiten, maar we zijn wel met man en macht aan het werk om ervoor te zorgen dat de situatie rustig blijft en het staakt-het-vuren gerespecteerd wordt door beide kanten."

Het bestand geldt voor zestig dagen. Israëlische troepen zullen in die periode moeten vertrekken uit Libanon en Hezbollah moet zich terugtrekken tot het gebied ten noorden van de rivier Litani. Frankrijk en de Verenigde Staten gaan daarop toezien. Ook het Libanese leger wordt daartoe ingezet in Zuid-Libanon. "Dat kost tijd en heeft ruimte nodig."

Hennis-Plasschaert was vorige week in Israël en stelt dat het land de overeenkomst met Hezbollah serieus neemt. "Dat hebben ze ook toegezegd, dus ik ga ervan uit dat we deze lastige transitieperiode goed kunnen managen, dat er betere tijden aankomen voor Libanon. Als het niet goed gaat, is het heel slecht nieuws."

We hebben hier echt een lange adem voor nodig, dit is niet allemaal morgen opgelost. Jeanine Hennis-Plasschaert

De positie van Hennis-Plasschaert is bijzonder. Ze spreekt met Hezbollah, de Libanese regering en met Israël. "Het is heel intens. Ik heb met iedereen gesproken en keer op keer ook de boodschap afgegeven dat de oorlogsmachine die we de afgelopen weken hebben gezien, niet tot oplossingen leidt. Niet voor Libanon, maar zeker ook niet voor Israël. Ik ben optimistisch, maar we zijn er nog niet."

Belangrijk onderdeel van het staakt-het-vuren is de bereidheid van Hezbollah om hieraan mee te werken en om zich niet te herbewapenen en zich niet in het zuiden van Libanon te vestigen met hun wapens. "Ze hebben hier ja tegen gezegd en ook in mijn gesprekken eerder deze week met Hezbollah hebben ze bevestigd hierachter te staan en het te zullen doen", zegt de VN-gezant.

Hennis-Plasschaert ziet ontwapening als de volgende stap. "Het ontwapenen wordt een volgend hoofdstuk, het gaat nu eerst om het terugtrekken uit het zuiden van Libanon. We hebben hier echt een lange adem voor nodig, dit is niet allemaal morgen opgelost."