Duitse rechtbank legt oud-zwemleraar Benno L. naast celstraf ook tbs op

De rechtbank in het Duitse Aken heeft Benno L. tbs opgelegd. De oud-zwemleraar uit Den Bosch werd dit jaar in Duitsland al veroordeeld tot negen jaar cel voor kindermisbruik. Deskundigen achtten de kans op herhaling groot, waardoor hij nu ook tbs heeft gekregen.

Hij zocht daarbij actief contact met kinderen en dan met name met kwetsbare kinderen", citeert Omroep Brabant het OM. De regionale omroep was aanwezig bij de behandeling van de zaak.

Bagatelliseren

L. werd in 2011 in Nederland in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel voor het misbruiken van tientallen meisjes tijdens de zwemles. Veel slachtoffertjes waren zwakbegaafd. In 2013 kwam hij op vrije voeten, nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten.