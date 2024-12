RTV Utrecht Politie bij de rellen op 26 mei

NOS Nieuws • vandaag, 13:19 'Ik zie dat het fout is', eisen tot 1,5 jaar cel tegen verdachten FC Utrecht-rellen

In Utrecht is het proces begonnen tegen in totaal 57 supporters van FC Utrecht. Zij worden ervan verdacht grof geweld te hebben gebruikt tegen de politie na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in stadion Galgenwaard op 26 mei, waarbij hun ploeg werd uitgeschakeld voor Europees voetbal.

De officier van justitie eiste anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk tegen een 23-jarige man uit Maarssen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had hij een leidende rol bij de gewelddadigheden en gooide hij een steen tegen het hoofd van een lid van de ME. Die liep daardoor een hersenschudding op.

Ook tegen twee andere verdachten eist het OM gevangenisstraffen. Een 35-jarige inwoner van Nieuwegein is volgens het OM een kopstuk van de harde kern van FC Utrecht. Hij zou een jaar cel moeten uitzitten. Tegen een 20-jarige man uit Zeist, eist het OM een half jaar cel.

Tegen twee andere verdachten uit Vleuten en Utrecht worden taakstraffen van 180 uur geëist en voorwaardelijke celstraffen en jeugddetentie van een maand.

Bekogeld met vuurwerk

De rellen ontstonden al tijdens de wedstrijd toen de politie probeerde om problemen op de tribunes te voorkomen en Go Ahead Eagles-supporters te ontzetten. Daarop richtte een grote groep relschoppers hun pijlen op de mobiele eenheid. De politiemensen werden bekogeld met vuurwerk, fietsen en drainageroosters. Een ME'er voelde zich zo bedreigd dat hij waarschuwingsschoten loste. "De man heeft doodsangsten uitgestaan", aldus de rechter tijdens de rechtszitting vanochtend.

Ook een andere agent loste waarschuwingsschoten nadat hij ten val was gekomen toen een groep supporters hem achtervolgde en wilde aanvallen met de paal van een verkeersbord. De rellen duurden meer dan een uur en speelden zich af op zeven locaties. Acht agenten liepen blijvende gehoorschade (tinnitus) op.

Tot bedaren

Er is een aantal dagen uitgetrokken voor het proces, waarbij de rechtbank telkens groepen van vijf verdachten tegelijk laat voorkomen. Bij de eerste groep vanochtend, variërend in leeftijd van 20 tot 37 jaar en afkomstig uit de regio Utrecht, bekenden vier van de vijf hun aandeel in de rellen. Een van de vier zei juist te hebben geprobeerd de gemoederen tot bedaren te brengen. De oudste verdachte ontkende betrokken te zijn.

Tijdens de zitting toonde de rechtbank in Utrecht beelden van de ongeregeldheden, volgens RTV Utrecht om te illustreren hoe hevig het geweld was en hoe groot de impact op betrokken politiemensen en beveiligers. Sommige verdachten herkenden zichzelf. "Ik zie dat het fout is", zei een van hen. Een andere verdachte verklaarde dat hij een waas voor zijn ogen kreeg toen hij de rellende menigte in liep. "Ik ben erin meegezogen", zei hij. "Achteraf heb ik heel veel spijt."

Ontslagen

Los van de straf die de verdachten mogelijk wordt opgelegd door de rechtbank, bleek vanochtend ook dat de rellen al gevolgen hebben gehad. De 23-jarige man uit Maarssen, tegen wie nu anderhalf jaar cel wordt geëist, werd al ontslagen bij de gemeente Utrecht. Hij kreeg ook een stadionverbod van 7,5 jaar opgelegd door de KNVB en heeft geen geld om een advocaat te betalen. In de rechtszaak wordt hij bijgestaan door een toegewezen advocaat.

Ook andere verdachten kregen al stadionverboden opgelegd voor wedstrijden van FC Utrecht in binnen- en buitenland.

Morgen staat nog een zitting gepland over de rellen, net als de vrijdag daarop. Op 13 december moeten ook twee minderjarigen voorkomen. Die zittingen zijn achter gesloten deuren. 24 anderen verschijnen in februari op een zogeheten OM-zitting, hierbij kan de officier van justitie een straf opleggen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtbank uitspraak doet in de eerste zaken.

Supporters Utrecht en Go Ahead Eagles gooien vuurwerk naar elkaar.

1:04 Supporters Utrecht en Go Ahead Eagles gooien vuurwerk naar elkaar