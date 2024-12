Lancering van Europese zonnesondes uitgesteld naar morgen door storing

De geplande lancering van twee Europese ruimtesondes vanaf de oostkust van India gaat vandaag niet door. De Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO meldt op X dat er een storing is ontdekt. Wat er precies mis is, vertelt ISRO niet.

Morgen om 16.12 uur lokale tijd (11:42 in Nederland), wordt een nieuwe poging gedaan om de sondes te lanceren.

Als alles dan goed gaat, worden er met één raket twee Europese ruimtesondes gelanceerd die een bijzonder kunstje moeten gaan vertonen. De Proba-3-sondes moeten in de ruimte perfect synchroon op 150 meter van elkaar gaan vliegen, en mogen niet meer dan een paar millimeter daarvan afwijken.

Het doel is dat een van de sondes een zonsverduistering creëert, zodat de andere de corona van de zon kan meten, de krans van licht rond de zon. De corona is alleen te zien als het felle zonlicht wordt afgeschermd. Op die manier kunnen wetenschappers de corona bestuderen.

Op aarde komen totale zonsverduisteringen gemiddeld maar eens in de achttien maanden voor, en ze duren maar een paar minuten. Astronomen moeten de hele wereld afreizen om ze te kunnen zien.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft gekozen voor een Indiase viertraps-draagraket vanwege zijn goede prestaties in combinatie met een relatief bescheiden prijskaartje.

Verzakkingen en ijsbergen

Later vandaag, rond 22.20 uur Nederlandse tijd, vertrekt nog een andere Europese missie naar de ruimte. Satelliet Sentinel-1C stijgt op vanuit Frans-Guyana en brengt de aarde continu met radar in kaart. Daardoor kan de kunstmaan bijvoorbeeld verzakkingen in de bodem meten, maar ook ijsbergen opsporen en de gevolgen van droogte en overstromingen 'zien'.