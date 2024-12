EPA Didier Reynders in het Europarlement afgelopen november

NOS Nieuws • gisteren, 23:04 Net vertrokken Eurocommissaris uit België verdacht van witwassen

De Belgische politie verdenkt Didier Reynders, die tot afgelopen zaterdag nog Eurocommissaris voor Justitie was, van witwassen. Dat melden onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) en de Belgische krant Le Soir. De procureur-generaal van Brussel bevestigt aan de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws dat er een onderzoek loopt naar witwaspraktijken.

Reynders zou vandaag zijn verhoord in de zaak. De politie is volgens FTM op verschillende adressen binnengevallen, waaronder in privéwoningen van de Belgische politicus. De journalisten schrijven op basis van een "betrouwbare bron" dat Reynders jarenlang loten van de Belgische Nationale Loterij kocht en de winsten witgewassen terug op zijn rekening liet storten.

Het politieonderzoek is al maanden aan de gang, schrijven de media. Justitie in België zou gewacht hebben tot het mandaat van Reynders op 1 december afliep en hij zijn juridische bescherming als Europees Commissaris verloor. Het Belgische OM was getipt over het witwassen door de Nationale Loterij en een meldpunt voor verdachte transacties.

Reynders is actief voor de Franstalige liberale partij Mouvement Réformateur. Voordat hij in 2019 Eurocommissaris werd, was hij twintig jaar lang minister, onder meer van Financiën. De politicus zou volgens FTM en Le Soir pas begonnen zijn met witwassen toen hij niet meer verantwoordelijk was voor de Nationale Loterij.