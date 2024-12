Voormalig Formule 1-baas verkoopt legendarische autocollectie

Tom Hartley De Ecclestone-collectie

Bernie Ecclestone, de voormalige Formule 1-baas, gaat zijn voltallige collectie van klassieke auto's verkopen. De waarde van de verzameling, die volledig uit racewagens bestaat, wordt geschat op 360 miljoen euro.

Van 1987 tot 2017 was Ecclestone eigenaar van de commerciële rechten van de racecompetitie via zijn bedrijf Formula One Promotions. In die periode bouwde hij een indrukwekkende collectie op van tientallen klassieke auto's.

Zo bezit hij de beroemde Vanwall-bolide waarmee de Britse coureur Stirling Moss in 1958 drie Formule 1-races won. Ook de Ferrari waarmee Michael Schumacher de wereldtitel binnensleepte in 2002 en de beroemde Ferrari 375 waarmee de Italiaan Alberto Ascari in 1951 de Grote Prijs van Italië won, zijn onderdeel van de collectie, die uit 69 racewagens bestaat.

"Ik verzamel al vijftig jaar deze auto's, maar ik was alleen geïnteresseerd in de allerbeste exemplaren. Ik houd van al mijn wagens, maar het is tijd om na te denken wat er met ze moet gebeuren, als ik straks niet meer leef", zei de 94-jarige Ecclestone in een verklaring.

"Ik heb zo lang auto's verzameld, maar ik zou nu graag willen weten wat er met ze gebeurt na mijn dood. Ik wil dit niet dat mijn vrouw die zware taak op zich krijgt, als ik er niet meer ben."

De ware reden voor de verkoop is minder nobel. Ecclestone wil met de opbrengst een deel van zijn belastingschuld van bijna 800 miljoen euro aflossen.

Ecclestone was jarenlang verwikkeld in een taai gevecht met de Britse belastingdienst. In 2015 vroegen belastinginspecteurs of hij vermogen had in buitenlandse fondsen. Ecclestone ontkende, maar later bleek dat hij tegoeden ter waarde van een half miljard euro verborgen hield op een geheime bankrekening in Singapore.

Volgens de zakenman had de belastingdienst het op hem gemunt, omdat hij positieve opmerkingen had gemaakt over Vladimir Poetin. Hij noemde de Russische president een "eersteklas persoon" voor wie hij bereid was "een kogel te incasseren".

Maar vorig jaar gaf de oud-F1-baas toe dat hij zich schuldig had gemaakt aan belastingfraude en trof een schikking met de belastingdienst. Hij betaalt 390 miljoen euro aan achterstallige belasting en rente terug, plus een boete van 400 miljoen euro. Het is de grootste schikking in de Britse geschiedenis.

Ecllestone werd schatrijk door Formule 1 in een commercieel succesverhaal om te toveren dat miljarden verdient met wereldwijd televisierechten. Zijn vermogen wordt geschat op 3 miljard euro. Op de Sunday Times Rich List van rijkste Britten staat hij op de 73ste plaats.

Door een schikking te treffen met de belastingdienst hoopte hij financieel te overleven, zegt hij. Ecclestone was bang dat hij veel meer had moeten betalen als het tot een rechtzaak was gekomen. Door akkoord te gaan met het schikkingsvoorstel stelde hij het grootste deel van zijn vermogen veilig.