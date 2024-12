Omwonenden Efteling woedend: gratis parkeervergunning verdwijnt

De brief met de mededeling viel dit weekend in de bus bij bewoners van de Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel. Vanaf 1 januari moeten bewoners jaarlijks 50 euro per auto en bezoekerspas betalen. "Bezwaar maken kan niet", zo staat volgens Omroep Brabant in de brief geschreven. "Wij begrijpen dat dit bericht u overvalt, maar helaas kunnen we niet anders", schrijft de gemeente.