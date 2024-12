AFP Foto ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 11:22 Krokodil valt spreker aan op kreeftenfeest in dierentuin Stockholm

Correctie door de redactie Dit bericht is oud nieuws, gebaseerd op een artikel uit de Zweedse krant Aftonbladet uit 2019. Door een redactionele fout is het vandaag gepubliceerd bij de NOS.

Voor een man van in de 80 is een ontvangst door de dierentuin van Stockholm onfortuinlijk afgelopen. Hij werd in zijn arm gebeten door een krokodil, juist toen hij de 75 aanwezigen wilde toespreken.

Het gezelschap werd in het Skansen Aquarium getrakteerd op kreeft, een jaarlijks feestje voor relaties van de dierentuin. Onder de 200 exotische diersoorten in het aquarium zijn ook twee zeldzame Cubaanse krokodillen.

Het slachtoffer wilde juist beginnen aan een toespraak en posteerde zich op een richel vlak bij het krokodillenverblijf, waarbij hij met zijn arm over de glazen bebording kwam. "Toen ik hem naar boven zag klimmen en zijn hand zag uitsteken schreeuwde ik 'Stop!'", vertelt het hoofd van het aquarium Jonas Wahlström aan de krant Aftonbladet.

Maar een van de krokodillen had zijn kaken al in de arm van de man gezet. Wahlström zag het van zeer nabij gebeuren. "Ik was bang dat we de krokodil moesten afmaken, overal was bloed", zegt hij.

Toch liet het dier los en enkele aanwezige artsen probeerden in afwachting van de ambulance het bloeden te stelpen. Het slachtoffer is zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen, maar zijn toestand is stabiel.

Onduidelijk is welke van de twee krokodillen uit het aquarium de aanval heeft ingezet. Beide dieren mogen blijven leven.