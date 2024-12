Deel West-Oekraïense stad Ternopil zonder stroom na Russische droneaanval

Een deel van de West-Oekraïense stad Ternopil zit zonder stroom nadat een Russische droneaanval de energievoorziening in de stad beschadigd heeft. Volgens Kyiv Independent zijn er geen berichten over slachtoffers.

Hulpdiensten proberen de stroomvoorziening zo snel mogelijk te herstellen. Ternopil is een stad met zo'n 225.000 inwoners in het westen van Oekraïne. De stad is meestal geen doelwit van Russische aanvallen, maar de afgelopen dagen voerde Rusland er meerdere droneaanvallen uit.