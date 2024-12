NOS Seniorencomplex in Maassluis

NOS Nieuws • gisteren, 19:23 • Aangepast gisteren, 22:43 Bewoners seniorencomplex Maassluis boos om verbod op sterke drank

In Maassluis mogen ouderen geen sterkte drank meer drinken in de ontmoetingsruimte van een seniorencomplex. Welzijnsorganisatie Seniorenwelzijn hoopt met het verbod gezond leven te stimuleren. De ouderen die er wonen zijn kwaad over de maatregel.

Het complex is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren van 55 jaar en ouder.

Bewoners zeggen dat samen een advocaatje of jenevertje drinken gezond is, met name in sociaal opzicht. "Gezond oud worden heeft met meer te maken dan alleen alcohol, dat gaat ook om je welbevinden en niet eenzaam zijn. En daar voorziet juist deze ontmoetingsruimte in", zegt een bewoonster.

Op een andere locatie van Seniorenwelzijn zijn incidenten geweest die te maken hadden met alcohol. Maar volgens het bestuur is dat niet de hoofdreden voor het verbod.

Volgens Marja Gerkema van de bewonerscommissie is 'gezond oud worden' onzin als je al tachtig of negentig jaar bent:

1:16 Bewoners seniorenflat boos over verbod op sterke drank: 'Betutteling!'

Bestuurder Ids Thepass vindt dat van betutteling geen sprake is. "Ze kunnen een glas wijn of bier drinken. We willen zelfs dat glaasje advocaat heroverwegen als dat belangrijk is voor het sociaal contact. Maar geen sterke drank meer."

Inmiddels bemoeit ook de lokale politiek in Maassluis zich met de kwestie. Morgen vergadert de gemeenteraad over het verbod.

Hans van der Burg, van de lokale partij VSP Maassluis, begrijpt de bewoners helemaal. "Als je gezonder ouder wil worden, moet je mensen niet uitsluiten van dingen. Dat leidt tot boosheid en onbegrip."

Alcoholpreventie De overheid zet ook in op alcoholpreventie bij ouderen, onder meer omdat overmatig alcoholgebruik bij die groep vaker voorkomt dan bij bijvoorbeeld jongeren. Overmatig alcoholgebruik leidt daarnaast juist bij ouderen vaak tot extra gezondheidsproblemen. Ouderen die een flinke borrel hebben gedronken, vallen sneller en alcohol kan invloed hebben op de werking van medicijnen. Uit onderzoek blijkt dat ouderen graag een glaasje drinken, bijvoorbeeld omdat zich eenzaam voelen of last hebben van spanningen of het ontbreken van een dagstructuur.