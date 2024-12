Oud-Ajacied Mikautadze slachtoffer van overval na wedstrijd met Olympique Lyonnais

Georges Mikautadze is zondag slachtoffer geworden van een overval op zijn huis. De Georgische voetballer werd volgens Franse media opgewacht door twee gewapende mannen die onder bedreiging toegang tot zijn huis eisten.

Naar schatting konden de dieven voor zo'n 150.000 tot 200.000 euro aan waardevolle spullen zoals sieraden buitmaken. De daders konden vluchten en de politie doet onderzoek naar de gebeurtenissen in Chassieu, een gemeente aan de rand van Lyon.

Geen letsel

Op de dag van de overval was Mikautadze invaller bij Olympique Lyonnais, dat met 4-1 won van Nice. Op maandag meldde de in Lyon geboren aanvaller op Instagram dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. "Na deze gebeurtenis wil ik jullie geruststellen: ik ben in orde en heb geen lichamelijk letsel opgelopen."