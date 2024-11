NRD Studio van Tagesschau

NOS Nieuws • vandaag, 17:24 Keurig Tagesschau verwelkomt geen 'dames en heren' meer

Jarenlang was het vaste prik om 20.00 uur op de Duitse televisie: "Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau" (goedenavond, dames en heren, ik heet u welkom bij Tageschau). Maar omroep ARD heeft nu afscheid genomen van die officiële begroeting, kijkers zijn voortaan geen dames en heren meer.

De nieuwsuitzending blijkt al op 21 november de vaste begroeting te hebben aangepast. Presentatoren heten het publiek nu welkom met een kortere versie: "Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau".

De verandering van de vaste waarde op de vroege avond was opmerkelijk genoeg voor Duitse media om berichten aan te wijden. Tabloid Bild vraagt zich af of er geen sprake is van "Woke-Wahnsinn", maar Der Spiegel merkt nuchter op dat er niet werd gemaald om de verandering totdat presentator Constantin Schreiber zelf op X vroeg wat kijkers ervan vonden. "Geen ophef, geen socialemediacampagnes, geen shitstorm."

Oubollig maar gedegen

Tagesschau is het langstlopende televisieprogramma van Duitsland en heeft als zodanig een ijzersterke en gedegen reputatie, zij het dat het programma wat oubollig kan overkomen. Men is wars van veranderingen: waar bijvoorbeeld het NOS Journaal om de paar jaar in een nieuw jasje wordt gestoken, opent Tagesschau al sinds 1952 met dezelfde gong.

Veranderingen halen daarom wel vaker het nieuws, zoals toen in 2019 voor de hoofduitzending de autocue werd ingevoerd, het apparaat waarmee presentatoren in de camera kunnen blijven kijken als ze hun tekst voorlezen. Tot dat moment moesten de nieuwslezers om de paar zinnen hun blik weer naar uitgeschreven tekst wenden.

De overgang naar het wereldwijd gebruikte apparaat liet voor Tagesschau lang op zich wachten omdat men de kijker niet wilde doen voorkomen dat de presentatoren de tekst uit het hoofd geleerd hadden, iets wat nog altijd uitgelegd wordt op hun site. Bovendien vond men teksten van papier betrouwbaarder lijken; zelfs na de introductie van de teleprompter las men citaten en belangrijke cijfers nog degelijk van papier.

Minder ouderwets, meer toegankelijk

Dat er nu voor een andere begroeting is gekozen, komt omdat het programma wil meegaan met de tijd, zeggen de makers. Uit kijkersonderzoek bleek dat men de oude begroeting ouderwets vond en minder toegankelijk. Bovendien wil het programma meer spreektaal gebruiken in plaats van formele schrijftaal.

Of het publiek dat echt nodig vindt is de vraag: Tagesschau is nog altijd het best bekeken nieuwsprogramma van de Duitse televisie. "Dit programma kan met twee brandende kaarsen in het Latijn worden gelezen en dan nog houden ze dezelfde kijkcijfers", verzuchtte een collega van RTL naar verluidt ooit.