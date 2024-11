Hoogleraar in Eindhoven in veiligheid gebracht bij pro-Palestinaprotest

Bij een pro-Palestina-demonstratie op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is van de week volgens het bestuur "een intimiderende en zelfs bedreigende sfeer" ontstaan. Een hoogleraar die een lezing hield, moest in veiligheid worden gebracht, zegt de universiteit.

Het incident speelde zich dinsdag af bij een lezing van Karel Martens, meldt Omroep Brabant . Martens is als hoogleraar Verkeers- en Vervoersplanologie verbonden aan Technion, een technische universiteit in de Israëlische stad Haifa.

De beveiliging bij de lezing in Eindhoven was al opgeschroefd omdat op sociale media werd opgeroepen tot protest. Toen zo'n dertig betogers zich verzamelden, besloot Martens zijn lezing af te breken en in gesprek te gaan.

Uit de hand

Toen werd de sfeer grimmig, schrijft het college van bestuur van de TU/e in een gisteren uitgegeven verklaring . De discussie liep "dusdanig uit de hand" dat besloten is om Martens daar weg te halen.

"Hij heeft zich vervolgens, onder begeleiding van de beveiliging, teruggetrokken in een kantoor naast de ruimte waar de lezing plaatsvond", zegt het college. "Buiten het kantoor werd de uitgang door actievoerders versperd, en de vrije doorgang daarmee belemmerd. Na ongeveer een half uur is de hoogleraar door de beveiliging naar zijn vervoer begeleid. De demonstranten waren toen al weg."

Het college van bestuur van de TU/e vervolgt: "We roepen in deze tijden van spanning nogmaals iedereen op om kalmte te bewaren en met elkaar in dialoog te blijven, met respect voor elkaars perspectieven en ervaringen." Het is nog onduidelijk of de universiteit aangifte doet.