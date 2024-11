NOS

NOS Nieuws • vandaag, 08:31 Laatste maaltijdbezorger stopt met zzp'ers

Uber Eats stopt met zzp'ers en huurt bezorgers vanaf komend voorjaar in via een uitzendbureau. Het bedrijf was de laatste maaltijdbezorger in Nederland die nog met zelfstandigen werkte.

Uber Eats heeft duizenden koeriers in Nederland rondrijden. Zij krijgen via een app te zien waar er klussen zijn en kunnen die vervolgens accepteren. Straks werken bezorgers via een uitzendbureau en moeten ze zich inschrijven voor diensten.

Het bedrijf neemt het besluit vanwege de veranderende regels voor zzp'ers en uitspraken van de rechter over de rechten en plichten van zelfstandigen. Het afgelopen jaar startte Uber Eats al een proef met het systeem.

Overwinning voor FNV

De stap is een overwinning voor vakbond FNV die jarenlang procedeerde tegen bedrijven met zzp'ers en eiste dat bezorgers in dienst kwamen. Op die manier bouwen ze ww-rechten op en hebben ze recht op een uitkering bij ziekte.

Deliveroo, dat al uit Nederland is vertrokken, werkte ook met zzp'ers. De grootste speler in Nederland, Thuisbezorgd, werkt al langer met bezorgers in dienst.

Zzp'ers in de taxi

Het besluit betekent niets voor chauffeurs die als zelfstandige voor taxidienst Uber rijden. Volgens Uber is dat een totaal andere wereld, aangezien chauffeurs geïnvesteerd hebben in vergunningen en voertuigen en er meer bedrijven in de taxibranche met zzp'ers werken. Er loopt nog een rechtszaak tussen Uber en de FNV over deze kwestie.