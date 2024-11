Op meerdere trajecten rond Groningen geen treinen door reparaties

In samenwerking met

ProRail begint om 07.00 uur met de werkzaamheden. Het gaat om "het tijdelijk herstel van meerdere verzakkingen bij het spoor tussen station Groningen en Groningen Europapark", meldt de spoorbeheerder. "De bedoeling is dat er zo snel mogelijk weer treinen kunnen gaan rijden op dit traject."

Arriva en NS zetten woensdag bussen in. De vervoerders wijzen reizigers erop dat ze rekening moeten houden met extra reistijd en worden geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te raadplegen, meldt RTV Noord .

Stations niet bereikbaar

Het treinverkeer in het noorden is al dagen ontregeld, nadat in de nacht van zaterdag op zondag meerdere verzakkingen waren ontdekt tussen station Groningen en Groningen Europapark. Dat gebeurde tijdens onderhoudswerkzaamheden. Door de problemen reden er al geen treinen tussen Groningen en Europapark.