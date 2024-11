Amerikaan die ruim 20 jaar gezocht werd door FBI opgepakt in Wales

In Groot-Brittannië is een Amerikaanse man opgepakt die meer dan twintig jaar gezocht werd door de FBI. Het gaat om de 46-jarige Daniel Andreas San Diego. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor twee aanslagen in Californië in 2003.

San Diego zou volgens de autoriteiten in die tijd banden hebben gehad met extremistische dierenrechtenactivisten. Hij werd een van de meest gezochte terroristen door de FBI en er was een beloning van 250.000 dollar voor aanwijzingen die tot zijn aanhouding zouden leiden.

FBI-directeur Christopher Wray is blij met de aanhouding. Hij zegt in een reactie dat "hoe lang het ook duurt, de FBI je zal vinden en je ter verantwoording zal roepen".

San Diego werd gevonden in Wales. Het is niet bekend hoe justitie in de VS en in Groot-Brittannië hem daar hebben gelokaliseerd.